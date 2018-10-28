Шахтар – Десна: Пятов провів ювілейний матч за "гірників" в особливій формі

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов потрапив у стартовий склад "гірників" на матч чемпіонату України проти Десни.

Матч 12 туру чемпіонату України проти Десни стане для голкіпера Шахтаря Андрія Пятова 400-м у футболці "гірників". Шахтар зробив спеціальну форму для воротаря на честь ювілейного матчу.

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Пятов перейшов у Шахтар в 2007 році з полтавської Ворскли. Матч проти Десни стане також 250-м для голкіпера в чемпіонаті України.

Матч Шахтар – Десна розпочнеться в Харкові на ОСК Металіст о 19:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Нагадаємо, після 11 турів Шахтар лідирує в турнірній таблиці. У підопічних Паулу Фонсеки 28 очок, на 2 менше у Динамо. Десна посідає 7 місце (13 пунктів).