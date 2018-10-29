Шахтер – Десна: стартовые составы команд на матч 12 тура УПЛ

Шахтер и Десна открывают программу 12 тура УПЛ. Паулу Фонсека и Александр Рябоконь определились со стартовыми составами на поединок.

Матч Шахтер – Десна начнется в Харькове на ОСК Металлист в 19:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ

Наставники команд Паулу Фонсека и Александр Рябоконь назвали назвали игроков, которые начнут поединок с первых минут, информирует официальный сайт УПЛ.

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Алан Патрик, Майкон, Веллингтон Нем, Марлос, Мораес, Кайоде

Десна: Паст, Братков, Гитченко, Филиппов, Картушов, Коберидзе, Якымив, А. Фаворов, Имереков, Мостовой, Д. Фаворов.

Напомним, после 11 туров Шахтер лидирует в турнирной таблице. У подопечных Паулу Фонсеки 28 очков, на 2 меньше у Динамо. Десна занимает 7 место (13 пунктов).