Шахтер – Бенфика: Шевченко поддержит "горняков" в матче Лиги Европы

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Александрия подтвердила запрет на регистрацию новых игроков – ФИФА не признала апелляцию украинского клуба
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Барселона та Брейтвейт: навіщо данець "блаугранас", його сильні сторони, конкуренти і чому цей перехід – гроші на вітерMykhailo_Yukhymenko — 19:43 919
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