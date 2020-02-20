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Шахтер – Бенфика: Шевченко поддержит "горняков" в матче Лиги Европы

19:27 37 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Шевченко поддержит "горняков" в матче Лиги Европы
Марлос и Андрей Шевченко / Фото ФК Шахтер

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко уже определился, где проведет вечер четверга.

 

Болельщики Шахтера смогут встретить на трибунах ОСК Металлист Андрея Шевченко во время поединка 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики, сообщили в эфире ТК Футбол 1.

Шахтер – Бенфика: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Для наставника сборной Украины это будет хорошая возможность оценить готовность представителей национальной команды после зимних клубных сборов.

Напомним встреча Шахтер – Бенфика состоится сегодня, 20 февраля, начало в 19:55. Ответный матч между этими соперниками запланирован на 27 февраля.

Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы

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Лига Европы Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Бенфика Бенфика Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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