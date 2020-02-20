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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

18:42 232 Читати українською
Шахтер – Бенфика: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы
Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча ЛЕ 20 февраля 2020

Шахтер принимает Бенфику в первой встрече 1/16 финала ЛЕ 2019/2020. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

 

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Бенфика на "Футбол 24", стартует в 19:55. Игру транслирует в прямом эфире телеканал "Футбол 1". Луиш Каштру снова сыграет против лиссабонских "орлов", которых в Португалии побеждал только 2 раза, проиграв 5. Обе команды вылетели из Лиги чемпионов, заняв там третьи места в своих группах. Шахтер с Бенфикой пересекался только на групповом этапе ЛЧ. "Горняки" тогда обменялись с соперником выездными победами, но заняли последнее место.

Шахтер – Бенфика: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Шахтар: Пятов (к) – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Бенфика: Влаходимос – Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Пицци (к), Флорентину, Таарабт, Серви – Шикиньо, Сеферович

Шахтер – Бенфика, ЛЕ: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 20 февраля 2020

blog_ava
Шахтер – Бенфика: где смотреть матч Лиги Европы
18:31
1554
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