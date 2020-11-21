"Потрібно бути більш організованими і більше разів проходити в зону, забігаючи за лінію оборони суперника. Гра запам'яталася кількома гольовими моментами і вилученням. У перерві ми зрозуміли, що наша тактична структура повинна бути 4-2-3 і в обороні 4-4-1, де наші вінгери б розташовувалися трохи вище, щоб не дозволяти Олександрії грати вільно. Нам це вдалося, ми домінували.

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Протягом гри у нас було шість явних гольових моментів: у Тете, два у Майкона, Фернандо. Цього мало б вистачити для перемоги, незважаючи на те, що ми грали довгий час вдесятьох. Ми зараз переживаємо непростий період, я про це говорив не раз. Це дуже дивно, коли ти працюєш цілий тиждень всімох, а гравці у тебе з'являються лише напередодні гри і ти працюєш з ними один день.

Зараз все нетипово, все відрізняється: не вистачає нормальної енергії на стадіоні, не вистачає глядачів, але ми повинні боротися проти всього цього. Ми заслуговували на перемогу сьогодні, але не здобули її.

Пауза в чемпіонаті не означає, що пауза у гравців, навпаки, у них ще більше роботи. У нас є величезна кількість гравців, у яких були довгі перельоти. Є не тільки фізична, а й психологічна втома. У гравців не вистачає енергії. Ми переживаємо складний момент.

Минулий сезон був дуже довгий і гравці дуже втомилися. Нам не вистачало гравців, щоб освіжити команду в деяких моментах. Ті хлопці, які були лідерами Шахтаря протягом багатьох років, були недоступні. Ми відчували, що нам потрібно більше гравців для ротації, але це було неможливо, на жаль.

Тим не менш, ми будемо продовжувати працювати і боротися за титул до самого кінця. Думаю, що чемпіонат буде дуже конкурентоспроможним, але ми готові до цього. Ми не будемо шукати відмовки і будемо домагатися своїх цілей у всіх турнірах", – поділився Каштру в коментарі телеканалу Футбол.

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