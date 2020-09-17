Главный тренер "горняков" Луиш Каштру пока не видит молодого нападающего Даниила Сикана в своей команде.

Форвард донецкого Шахтера Даниил Сикан продолжит свою карьеру в Мариуполе, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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Азовцы уже успели заявить 19-летнего футболиста – он будет выступать в команде Остапа Маркевича на правах аренды до конца текущего сезона. Игрок выбрал себе футболку с номером 99.

Напомним, Даниил начал профессиональную карьеру футболиста в львовских Карпатах – в августе 2018 года дебютировал в УПЛ в матче против луганской Зари. В январе следующего года за 150 тысяч евро перешел в лагерь "горняков". В феврале 2019-го был арендован Мариуполем. В прошлом сезоне провел в футболке Шахтера 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 1,8 млн евро.

К слову, недавно Сикан в составе молодежной сборной Украины в матче отбора к Евро-2021 сумел отличиться в воротах финнов и помог подопечным Ротаня добыть неожиданную выездную победу (2:0).

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