Форвард донецького Шахтаря Данило Сікан продовжить свою кар'єру у Маріуполі, повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Шахтар відпустив свого форварда до Сівасспора

Азовці вже встигли заявити 19-річного футболіста – він виступатиме у команді Остапа Маркевича на правах оренди до кінця поточного сезону. Гравець обрав собі футболку з номером 99.

Нагадаємо, Данило розпочав професіональну кар'єру футболіста у львівських Карпатах – у серпні 2018 року дебютував в УПЛ у матчі проти луганської Зорі. У січні наступного року за 150 тисяч євро перейшов до табору "гірників". У лютому 2019-го був орендований Маріуполем. Минулого сезону провів у футболці Шахтаря 12 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює чемпіона світу U-20 у 1,8 млн євро.

До слова, нещодавно Сікан у складі молодіжної збірної України у матчі відбору до Євро-2021 зумів відзначитись у воротах фінів і допоміг підопічним Ротаня здобути несподівану виїзну перемогу (2:0).

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