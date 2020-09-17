Нигерийский нападающий присоединится к Сивасспору на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

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Кайоде выступать за турецкий клуб в течение сезона 2020/21. Прошлый сезон он провел в составе Газишехира, который хотел оставить нападающего, но не смог из-за высоких требований по зарплате.

Отметим, что ранее СМИ сообщали об интересе к нигерийца со стороны Ризеспор и даже утверждали, что он уже договорился с турецким клубом по контракту. В составе Газишехира Кайоде сыграл 29 матчей в чемпионате Турции и записал в свой актив 10 голов и 7 ассистов.

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