Шахов трогательно попрощался с ПАОКом перед отъездом в Серию А

Украинский полузащитник Евгений Шахов поделился эмоциями после ухода из греческого ПАОКа.

"Я благодарен за три года, что был в ПАОКе. Это был большой опыт для меня. Я вырос как человек и как футболист. Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за их отличную поддержку, тренеровм, с которыми работал, и президента Ивана Саввиди.

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Спасибо партнерам по команде, с которыми я выходил на поле все эти годы, а также всем сотрудникам клуба. С вашей помощью мы создали историю и достигли того, чего хотели так долго. Я горд, что играл здесь. Желаю успехов и никогда не забуду", – написал Шахов.

Напомним, Шахов вместе с ПАОКом, с которым у него был контракт до 30-го июня, выиграл "золотой дубль" (чемпионат и Кубок Греции), а также трижды подряд брал кубковый трофей. За последний сезон в этой команде забил 5 голов, отдал 2 ассиста, проведя 40 матчей во всех турнирах.

В новом сезоне Евгений будет выступать за Лечче, одержавший путевку в Серию А, при этом избежав матчей плей-офф за право повышения в классе.

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