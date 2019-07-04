toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ТРАНСФЕРЫ ЮРИЙ ГАБОВДА ДИНАМО КИЕВ - БОТОШАНІ КОПА АМЕРИКА-2019 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахов трогательно попрощался с ПАОКом перед отъездом в Серию А

16:10 135 Читати українською
Шахов трогательно попрощался с ПАОКом перед отъездом в Серию А
Евгений Шахов / фото из соцсетей

Украинский полузащитник Евгений Шахов поделился эмоциями после ухода из греческого ПАОКа.

"Я благодарен за три года, что был в ПАОКе. Это был большой опыт для меня. Я вырос как человек и как футболист. Прежде всего хочу поблагодарить болельщиков за их отличную поддержку, тренеровм, с которыми работал, и президента Ивана Саввиди.

Шахов официально перешел в Лечче

Спасибо партнерам по команде, с которыми я выходил на поле все эти годы, а также всем сотрудникам клуба. С вашей помощью мы создали историю и достигли того, чего хотели так долго. Я горд, что играл здесь. Желаю успехов и никогда не забуду", – написал Шахов.

Напомним, Шахов вместе с ПАОКом, с которым у него был контракт до 30-го июня, выиграл "золотой дубль" (чемпионат и Кубок Греции), а также трижды подряд брал кубковый трофей. За последний сезон в этой команде забил 5 голов, отдал 2 ассиста, проведя 40 матчей во всех турнирах.

В новом сезоне Евгений будет выступать за Лечче, одержавший путевку в Серию А, при этом избежав матчей плей-офф за право повышения в классе.

Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А

I am thankful for those three years that I have been here with you PAOK ! It was a huge experience for me!!! I grеw up as person and also as a player. First of all I want to thank to all the fans for their fantastic support from all the city! To all the coaches that I worked with, to Mr President Ivan Savidis. Thanks for all to my teammates with who I shared the pitch all those years ..To the great stuff of the team and to all the people who worked and still work in the club ...With all your support we made history and achieved what all of us waited for such a long time ... I’m proud I played here .. I wish you all the best from the bottom of my heart. My best regards ! I will never forget you ...

Допис, поширений Evgen Shakhov (@shakhov28)

blog_ava
"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні
13:00
832
Теги
Мир Украинцы за рубежом Евгений Шахов Евгений Шахов Лечче Лечче ПАОК ПАОК
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Буффон официально вернулся в Ювентус
    Італія — 17:2075 Буффон официально вернулся в Ювентус
1
дн
:
1
час
:
4
мин
Марокко
19:00
Бенин
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук