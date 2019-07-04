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Шахов зворушливо попрощався з ПАОКом перед від'їздом в Серію А

4 липня 16:10 1129 Читать на русском
Шахов зворушливо попрощався з ПАОКом перед від'їздом в Серію А
Євген Шахов / фото із соцмереж

Український півзахисник Євген Шахов поділився емоціями після відходу з грецького ПАОКа.

"Я вдячний за три роки, що був у ПАОКу. Це був великий досвід для мене. Я виріс як людина і як футболіст. Перш за все хочу подякувати вболівальникам за їхню відмінну підтримку, тренерам, з якими працював, і президенту Івану Саввіді.

Шахов офіційно перейшов у Лечче

Дякую партнерам по команді, з якими я виходив на поле всі ці роки, а також всім співробітникам клубу. З вашою допомогою ми створили історію і досягли того, чого хотіли так довго. Я гордий, що грав тут. Бажаю успіхів і ніколи не забуд", – написав Шахов.

Нагадаємо, Шахов разом з ПАОКом, з яким у нього був контракт до 30-го червня, виграв "золотий дубль" (чемпіонат та Кубок Греції), а також тричі поспіль брав кубковий трофей. За останній сезон у цій команді забив 5 голів, віддав 2 асисти, провівши 40 матчів у всіх турнірах.

У новому сезоні Євген виступатиме за Лечче, який здобув путівку в Серію А, при цьому уникнувши матчів плей-офф за право підвищення у класі.

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I am thankful for those three years that I have been here with you PAOK ! It was a huge experience for me!!! I grеw up as person and also as a player. First of all I want to thank to all the fans for their fantastic support from all the city! To all the coaches that I worked with, to Mr President Ivan Savidis. Thanks for all to my teammates with who I shared the pitch all those years ..To the great stuff of the team and to all the people who worked and still work in the club ...With all your support we made history and achieved what all of us waited for such a long time ... I’m proud I played here .. I wish you all the best from the bottom of my heart. My best regards ! I will never forget you ...

Допис, поширений Evgen Shakhov (@shakhov28)

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