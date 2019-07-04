Шахов зворушливо попрощався з ПАОКом перед від'їздом в Серію А

Український півзахисник Євген Шахов поділився емоціями після відходу з грецького ПАОКа.

"Я вдячний за три роки, що був у ПАОКу. Це був великий досвід для мене. Я виріс як людина і як футболіст. Перш за все хочу подякувати вболівальникам за їхню відмінну підтримку, тренерам, з якими працював, і президенту Івану Саввіді.

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Дякую партнерам по команді, з якими я виходив на поле всі ці роки, а також всім співробітникам клубу. З вашою допомогою ми створили історію і досягли того, чого хотіли так довго. Я гордий, що грав тут. Бажаю успіхів і ніколи не забуд", – написав Шахов.

Нагадаємо, Шахов разом з ПАОКом, з яким у нього був контракт до 30-го червня, виграв "золотий дубль" (чемпіонат та Кубок Греції), а також тричі поспіль брав кубковий трофей. За останній сезон у цій команді забив 5 голів, віддав 2 асисти, провівши 40 матчів у всіх турнірах.

У новому сезоні Євген виступатиме за Лечче, який здобув путівку в Серію А, при цьому уникнувши матчів плей-офф за право підвищення у класі.

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