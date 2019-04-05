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Шахов резко прокомментировал уход Буэно

06:30 308 Читати українською
Шахов резко прокомментировал уход Буэно
Витор Буэно / ФК Динамо Киев

Заместитель главного редактора журнала Футбол Андрей Шахов отреагировал на уход вингера Витора Буэно.

"Уход Буэно... Может, он и хорош был на сборах, но я не раз видел его за дубль. Ни желания, ни страсти, ничего интересного. Одно сплошное одолжение", – написал Шахов в своем Facebook.

Буэно заплатил Сантосу, чтобы перейти из Динамо в Сан-Паулу

Напомним, Витор Буэно перешел на правах аренды в бразильский Сан-Паулу. Также клуб выкупил экс-хавбека Динамо Че Че.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Сан-Паулу Сан-Паулу Андрей Шахов Витор Буэно Витор Буэно
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