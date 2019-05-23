Малиновский имеет предложения от Спортинга, английских и итальянских клубов – агент комментирует переговоры, цена растет

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский не исключает вариант с переходом в лиссабонский Спортинг. Лучший игрок Генка заинтересовал еще несколько клубов.

Малиновский интересен не только Наполи. Агент Руслана Сергей Серебренников подтвердил изданию O Jogo факт переговоров с португальским клубом – каким именно, не захотел конкретизировать. A Bola считает, что один из лучших игроков чемпионата Бельгии заменит в Спортинга игрока сборной Португалии Бруну Фернандеша, которого сватают в клубы Манчестера. Атакующий полузащитник Генка, который также может сыграть 8-го номера, забил 16 голов за 51 матч последнего сезона, и такие цифры впечатляют не один клуб.

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Особенность игры 26-летнего украинца делает его отличной заменой Фернандешу, считают португальские СМИ. Спортинг неоднократно следил за игрой Руслана, а первые контакты по поводу его трансфера между двумя клубами начались на прошлой неделе. Генк готов отпустить своего лидера, но только за сумму, превышающую 10 млн евро.

По некоторой информации, стартовая цена теперь стартует с 11 миллионов, а это несколько больше, чем бельгийцы просили раньше. Интересно, что на этой неделе неаполитанские СМИ утверждали, что недавно Генк отказался продавать Малиновского в неназванный итальянский клуб за 12 млн евро, которые ему предложили, подняв планку до 15-и.

В то же время Серебренников отказался подтвердить, что его клиента стремится подписать именно клуб из Лиссабона, однако заявил, что полузащитник сборной Украины не закрывает двери перед Португалией, хотя у него есть предложения из Италии и Англии.

"Он открыт к предложениям с любой стороны. Португалия не исключение. Хотя мне кажется в стране есть только 3 клуба, способных подписать Малиновского. У нас есть несколько предложений на столе. На следующей неделе мы спокойно сядем и проанализируем их. Нас интересует выбор хорошего проекта для Руслана", – заявил агент футболиста.

Напомним, Малиновский серьезно заинтересовал Наполи. Его главным конкурентом, по последним сообщениям, является Бенжамен Буриго из Ренна, цена на которого также колеблется в районе 10 миллионов. Разведчики вице-чемпионов Италии отмечают точность украинца при выполнении штрафных и пенальти, а также сравнивают его пушечный дальний удар с баллистической ракетой.

Неаполитанские журналисты считают, что экс-игрок Зари в чем-то напоминает хавбека сборной Италии и Торино Даниэле Базелли, которого всегда ценил Карло Анчелотти, возглавляющий Наполи. "С технической точки зрения это топ-игрок. Он действует разумно, умеет ускорить игру. У него магическая левая нога и блестящий последний пас", – добавляет в беседе с итальянскими СМИ Серебренников.

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