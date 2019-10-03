Шахов мог перейти в другой итальянский клуб

Агент ФИФА Диего Тавано рассказал, где мог оказаться хавбек Лечче Евгений Шахов.

"Шахов стал чемпионом и обладателем Кубка Греции в составе ПАОКом за несколько месяцев до перехода в Лечче. У него было много предложений, в том числе от Пармы. Болельщики греческого клуба хотели, чтобы он остался, но мы были против продления контракта с ПАОКом.

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Другие предложения поступали из стран, переход в которые нас не интересовал. В итоге выбор остановился на Лечче, играть в Серии А было целью для Шахова. Лечче – отличный проект.

Он может выполнять любую роль в центре поля. В ПАОКе Шахов всегда играл в центре поля, иногда ниже перед линией защиты, также выполнял роль атакующего полузащитника. С ростом физической и ментальной готовности он будет показывать все лучшую игру. Я видел, что в сложной греческой лиге Шахов всегда делал разницу.

Он игрок, который вырастет под руководством Ливерани, станет важным исполнителем в Серии А", – цитирует Тавано Calciolecce.

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