Шахов міг перейти в інший італійський клуб

Агент ФІФА Дієго Тавано розповів, де міг опинитись хавбек Лечче Євген Шахов.

"Шахов став чемпіоном і володарем Кубка Греції в складі ПАОКа за кілька місяців до переходу в Лечче. У нього було багато пропозицій, зокрема, від Парми. Вболівальники грецького клубу хотіли, щоб він залишився, але ми були проти продовження контракту з ПАОКом.

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Інші пропозиції надходили з країн, перехід в які нас не цікавив. У підсумку вибір зупинився на Лечче, грати в серії А було метою для Шахова. Лечче – відмінний проект.

Він може виконувати будь-яку роль в центрі поля. В ПАОКу Шахов завжди грав у центрі поля, іноді нижче перед лінією захисту, також виконував роль атакувального півзахисника.

З ростом фізичної і ментальної готовності він буде показувати кращу гру. Я бачив, що в складній грецькій лізі Шахов завжди робив різницю.

Він гравець, який виросте під керівництвом Ліверані, стане важливим виконавцем у Серії А", – цитує Тавано Calciolecce.

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