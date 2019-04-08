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Шахов классным голом помог ПАОКу разгромить Ламию

00:24 13 Читати українською
Шахов классным голом помог ПАОКу разгромить Ламию
Евгений Шахов / Фото ФК ПАОК

ПАОК разбил Ламию в рамках 27-го тура чемпионата Греции.

Чемпионат Греции, 27-й тур.

ПАОК – Ламия – 3:0

Голы: Педро Энрике, 34, Шахов, 78, Бисесвар, 83

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Хозяева без особых проблем разобрались с Ламией, забив сопернику 3 безответных мяча.

2-й гол в свой актив записал украинский хавбек Евгений Шахов, который красивым ударом головой не оставил шансов голкиперу. В текущем сезоне Суперлиги 28-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

После 27-ми туров чемпионата Греции ПАОК лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Олимпиакоса на 10 очков.

Теги
Видеоновости Мир Греция Ламия Ламия Украинцы за рубежом Евгений Шахов Евгений Шахов ПАОК ПАОК
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