Шахов класним голом допоміг ПАОКу розгромити Ламію

Кубок України — 7 квіт 939
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Шахтар – Динамо: в прес-службі киян пояснили відсутність Хацкевича на післяматчевій прес-конференції
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Шахтар – Динамо: янголи і демони Гармаша з Мораєсом, океан жовтих, 2 вилучення, реванш за 2015-й та дивовижні цифриУкраїна — 7 квіт 11825
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Шахтар – Динамо: Хацкевич відмовився від післяматчевої прес-конференціїКубок України — 7 квіт 1067
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Визначились усі півфіналісти Кубка УкраїниКубок України — 7 квіт 1141
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Зозуля з Альбасете здобув чергову перемогу в Сегунді – українець блискуче відреагував на нові лайливі образиІспанія — 7 квіт 3790