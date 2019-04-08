Шахов класним голом допоміг ПАОКу розгромити Ламію

ПАОК розбив Ламію в рамках 27-го туру чемпіонату Греції.

Чемпіонат Греції, 27-й тур.

ПАОК – Ламія – 3:0

Голи: Педро Енріке, 34, Шахов, 78, Бісесвар, 83

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Господарі без особливих проблем розібрались з Ламією, забивши супернику 3 м'ячі без відповіді.

2-й гол у свій актив записав український хавбек Євген Шахов, який красивим ударом головою не залишив шансів голкіперу. В поточному сезоні Суперліги 28-річний півзахисник провів 18 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

Після 27-ми турів чемпіонату Греції ПАОК лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Олімпіакоса на 10 очок.