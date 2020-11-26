"Наша команда выздоровела, со всеми все в порядке. Надо забыть первый матч (4:1), сконцентрироваться на втором и как следует подготовиться.

АЕК – Заря: анонс матча Лиги Европы

К сожалению, наши болельщики не могут прийти на стадион, но мы знаем, что они поддерживают нас, и мы отдадим все на поле. Я адаптировался здесь очень быстро. Это связано и с тренером, и с моими товарищами по команде. Они поддержали меня и помогли быстро влиться в команду", – цитирует Шахова официальный сайт АЕКа.

Матч АЕК – Заря стартует сегодня в 19:55. После трех туров луганская команда замыкает турнирную таблицу группы G, проиграв все предыдущие поединки. АЕК имеет в активе 3 пункта, Брага – 6. Лидирует Лестер, который набрал максимальное количество очков.

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