Для Зари наступил решающий момент в Лиге Европы. После трёх первых туров луганчане идут на последней позиции в группе с нулём очков, девятью пропущенными голами и всего двумя забитыми. До второго места им не хватает шести зачётных баллов, поэтому подопечным Виктора Скрипника для продолжения борьбы за плей-офф необходимо побеждать в каждом следующем поединке. Учитывая класс соперников и содержание игры украинцев в предыдущих встречах, шансы на выход из группы выглядят призрачными, но чудеса иногда случаются. Просто нужно сделать первый шаг.

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Правда, шаг этот будет очень тяжёлым. В матчах против АЕК болельщики ещё до старта в еврокубках надеялись где-то на четыре очка, но греки приехали в Запорожье и отгрузили в ворота Шевченко четыре гола – причём последний они забили через минуту после того, как Кочергин установил счёт 1:3. Что хуже всего, гости выглядели сильнее на несколько порядков, хотя в матчах с Брагой и Лестером подопечные Массимо Карреры отлетали, как пробки. Да и тактически АЕК ничего интересного не показал, банально разорвав Зарю на контратаках.

А почему бы и не разорвать, когда профильные полузащитники Зари на позиции фулбэков открывали огромные щели в простых ситуациях? Опорники же часто прекращали играть с соперником на полпути к штрафной, позволяя центрхавам пробивать с минимальной дистанции без сопротивления. В обороне луганчане допустили слишком много ужасных ошибок, но это ещё полбеды.

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В атаке позиционная работа была катастрофической – футболисты не замечали интересных вариантов для передач, постоянно перекатывали мяч поперек поля и вообще не могли войти в штрафную. Дальние удары украинцы проводили даже с флангов, а суммарная острота действий Зари не превысила 0,75 ожидаемых голов – и это при 60% владения мячом и 16 выстрелах по воротам. Эта история не является единичной для подопечных Виктора Скрипника – точно так же они играли даже против аутсайдеров УПЛ. В том же поединке с Ингульцом у них было всего 15 вбеганий в штрафную и 1 выстрел в створ – с пенальти, без которого Заря имела 0,67 xG.

После поражения АЕКу команда выглядела деморализованной. Футболисты признались, что не могут объяснить провалы даже самим себе, а Виктор Скрипник многое списал на качество исполнения. Впрочем, это не объясняет девятого места в УПЛ и нулевой ничьи с Ворсклой после еврокубков. Очевидной была только необходимость предоставить игрокам паузу для отдыха и анализа ошибок, однако она, к сожалению, затянулась – из-за COVID-19 у Зари сорвался поединок чемпионата против Олимпика, где ситуация с вирусом была ещё хуже. Перед матчем с АЕКом тесты луганчан были отрицательными, но нынешняя форма команды остаётся загадкой.

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АЕК же находится в хорошей форме, держась на четвёртой позиции в Суперлиге с отставанием в три очка от лидера. На выходных подопечные Массимо Карреры легко разгромили Ларису – один из аутсайдеров проиграл в столице со счётом 1:4. В целом, до паузы на матчи сборных афиняне не проигрывали в четырёх турах чемпионата подряд, а дома их побеждали только Олимпиакос и Лестер.

Короче говоря, на Георгиосе Камараса с греками будет очень непросто. Хорошо, что трибуны останутся пустыми.

Кадровая ситуация

У АЕКа довольно неприятные потери в составе. В частности, из-за дисквалификации грекам не поможет капитан Манталос, а Гарсия, Шимански и Симоеш до сих пор остаются в лазарете. Впрочем, есть и хорошие новости – в общую группу вернулись Чигринский и Шахов, переболевшие коронавирусом.

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Заря не может рассчитывать на Цвека и Хомченовского, залечивающих повреждения. В заявку также не попали Гречкин, Казаков и Махарадзе. Других проблем с составом у луганчан нет.

Ориентировочный состав на матч АЕК – Заря

АЕК: Цинтотас – Сварнас, Чигринский, Неделчару – Василантонопулос, Крститич, ​​Шахов, Махерас, Инсуа – Ливайя, Танкович

Заря: Шевченко – Фаворов, Абу Ханна, Вернидуб, Хомченовский – Иванисеня – Юрченко, Кочергин, Назарина – Громов, Кабаев

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Делать прогноз на этот матч очень трудно. Во-первых, в коронавирусную эпоху элемент рандома прочно ворвался в расклады, а во–вторых – мы ничего не знаем о Заре после международной паузы. До неё луганчане демонстрировали ужасный футбол, который имел немного шансов на успех даже с аутсайдерами УПЛ, а в Европе подопечных Виктора Скрипника просто выносили вперёд ногами. Очевидно лишь, что греки имеют преимущество в игровом тонусе, а у нашей команды могут возникнуть проблемы из-за коронавируса – возвращение в игру после него очень тяжёлое.

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Так или иначе, букмекеры не верят в Зарю – коэффициент на победу гостей колеблется в районе цифры "7". К сожалению, конторы придётся поддержать в таком взгляде на поединок в Афинах, ведь дома АЕК проигрывает только командам уровня Лиги чемпионов – причем не без боя. У Зари же игровые проблемы слишком серьёзные, чтобы исправить их за 20 дней. Греки – фавориты на победу.

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