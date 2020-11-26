"Наша команда одужала, зі всіма все гаразд. Треба забути перший матч (4:1), сконцентруватися на другому і як слід підготуватися.

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На жаль, наші вболівальники не можуть прийти на стадіон, але ми знаємо, що вони підтримують нас, і ми віддамо все на полі. Я адаптувався тут дуже швидко. Це пов'язано і з тренером, і з моїми товаришами по команді. Вони підтримали мене і допомогли швидко влитися в команду", – цитує Шахова офіційний сайт АЕКа.

Матч АЕК – Зоря стартує сьогодні о 19:55. Після трьох турів луганська команда замикає турнірну таблицю групи G, програвши всі попередні поєдинки. АЕК має в активі 3 пункти, Брага – 6. Лідирує Лестер, який набрав максимальну кількість очок.

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