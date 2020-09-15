Форвард донецкого Олимпика Захедитабар Шахаб получил высшую оценку среди всех участников второго тура элитного дивизиона, сообщает издание Zbirna.com.

Звездный легионер Олимпика назвал главное преимущество дончан над другими командами УПЛ

Подопечные Луиша Каштру свой поединок против Руха пропускали (из-за вспышки COVID-19 во львовском клубе), поэтому позволили футболистам других клубов УПЛ войти в топ-10 самых полезных игроков. Больше всего представителей именно у Олимпика – четверо, а Колос и СК Днепр-1 делегировали по два игрока.

Рейтинг лучших футболистов 2-го тура по оценкам InStat выглядит следующим образом:

1. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 315

2. Андрей Богданов (Колос) – 309

3. Владимир Лысенко (Колос) – 308

4. Тарас Завийский (Олимпик) – 289

5-6. Руслан Бабенко (Олимпик) – 288

5-6. Дмитрий Топалов (Мариуполь) – 288

7-8. Виталий Буяльский (Динамо Киев) – 285

7-8. Евгений Паст (Десна) – 285

9. Алексей Хобленко (СК Днепр-1) – 280

10. Сергей Кравченко (СК Днепр-1) – 278

Напомним, Олимпик в матче второго тура на выезде уверенно одолел СК Днепр-1 (3:1), а иранский форвард за минуту до окончания первого тайма открыл счет в матче.

"Розуміли увесь підтекст матчу проти Шахтаря": куди подівся Олександр Бабич і чи були переговори із Зорею