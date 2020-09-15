Форвард донецького Олімпіка Захедітабар Шахаб отримав найвищу оцінку серед усіх учасників другого туру елітного дивізіону, повідомляє видання Zbirna.com.

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Підопічні Луїша Каштру свій поєдинок проти Руха пропускали (через спалах COVID-19 у львівському клубі), тож дозволили футболістам інших клубів УПЛ увійти у топ-10 найкорисніших гравців. Найбільше представників саме у Олімпіка – чотири, а Колос та СК Дніпро-1 делегували по двоє гравців.

Рейтинг найкращих футболістів 2-го туру за оцінками InStat виглядає наступним чином:

1. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 315

2. Андрій Богданов (Колос) – 309

3. Володимир Лисенко (Колос) – 308

4. Тарас Завійський (Олімпік) – 289

5-6. Руслан Бабенко (Олімпік) – 288

5-6. Дмитро Топалов (Маріуполь) – 288

7-8. Віталій Буяльський (Динамо) – 285

7-8. Євген Паст (Десна) – 285

9. Олексій Хобленко (СК Дніпро-1) – 280

10. Сергій Кравченко (СК Дніпро-1) – 278

Нагадаємо, Олімпік у матчі другого туру на виїзді впевнено здолав СК Дніпро-1 (3:1), а іранський форвард за хвилину до закінчення першого тайму відкрив рахунок у матчі.

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