"Лучший бомбардир УПЛ все-таки подписал предварительный контракт с Зарей. Контракт вступит в силу летом, когда Шахаб станет свободным агентом.

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Заря хотела бы получить иранца прямо сейчас, для чего нужно договориться о компенсации с Олимпиком. Но луганский клуб не привык покупать футболистов, поэтому предлагает обмен с процентом от следующего трансфера иранца. По одним данным, Заря предлагала президенту донецкого клуба Владиславу Гельзину вратаря Заури Махарадзе (мы это опровергаем). По нашей информации, речь шла о форварде Михаила Перовиче (20 матчей, 1 гол в УПЛ). Обмен плюс дивиденды от будущей продажи Захеди. Гельзин этот вариант отверг.

В Олимпике понимают, что главный актив клуба (Transfermarkt оценивает иранца в 500 тысяч евро) будет потерян, но все еще пытаются найти для Шахаба варианты трудоустройства в Европе. Для чего необходимы: а) конкретное предложение; б) личное желание футболиста; в) отсутствие у Захеди официального статуса игрока Зари в УАФ.

Свой последний матч за Олимпик Шахаб, скорее всего, уже отыграл. Из-за отсутствия мотивации на тренировках руководством клуба было принято решение перевести нападающего в дубль. На межсезонные сборы с Олимпиком он не летит. Ожидается, что в ближайшие дни на его позицию подпишут форварда-легионера", – сообщает программа "ТаТоТаке" на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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