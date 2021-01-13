"Найкращий бомбардир УПЛ таки підписав попередній контракт із Зорею. Контракт вступить в силу влітку, коли Шахаб стане вільним агентом.

"Клубу все одно, кого підписувати": гендиректор Зорі прокоментував потенційний трансфер Шахаба

Зоря хотіла б отримати іранця прямо зараз, для чого потрібно домовитися про компенсацію з Олімпіком. Але луганський клуб не звик купувати футболістів, тому пропонує обмін з відсотком від наступного трансферу іранця. За одними даними, Зоря пропонувала президенту донецького клубу Владиславу Гельзіну воротаря Заурі Махарадзе (ми це спростовуємо). За нашою інформацією, мова йшла про форварда Михайла Перовіча (20 матчів, 1 гол в УПЛ). Обмін плюс дивіденди від майбутнього продажу Захеді. Гельзін цей варіант відкинув.

В Олімпіку розуміють, що головний актив клубу (Transfermarkt оцінює іранця в 500 тисяч євро) буде втрачено, але все ще намагаються знайти для Шахаба варіанти працевлаштування в Європі. Для чого необхідні: а) конкретна пропозиція; б) особисте бажання футболіста; в) відсутність у Захеді офіційного статусу гравця Зорі в УАФ.

Свій останній матч за Олімпік Шахаб, швидше за все, вже відіграв. Через відсутність мотивації на тренуваннях керівництвом клубу було прийнято рішення перевести нападника в дубль. На міжсезонні збори з Олімпіком він не летить. Очікується, що в найближчі дні на його позицію підпишуть форварда-легіонера", – повідомляє програма "ТаТоТаке" на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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