"Когда я пришел сюда, то понял, что Заря – одна из лучших команд. Я уже не первый день в Украине и очень хотел играть в таком серьезном клубе.

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Я счастлив выступать здесь. Моя адаптация, уверен, пройдет очень быстро, и я продемонстрирую свои лучшие качества в УПЛ. Мой максимальный результат – выиграть чемпионат. Кубок Украины? Для меня нет ничего невозможного", – сказал Захедитабар в комментарии клубном YouTube-каналу.

Напомним, Шахаб присоединился к Заре 8 февраля – Олимпик получил своего нападающего 365 тысяч евро.

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