"Коли я прийшов сюди, то зрозумів, що Зоря – одна з найкращих команд. Я вже не перший день в Україні і дуже хотів грати в такому серйозному клубі.

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Я щасливий виступати тут. Моя адаптація, впевнений, пройде дуже швидко, і я продемонструю свої найкращі якості в УПЛ. Мій максимальний результат – виграти чемпіонат. Кубок України? Для мене немає нічого неможливого", – сказав Захедітабар у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахаб приєднався до Зорі 8 лютого – Олімпік отримав за свого нападника 365 тисяч євро.

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