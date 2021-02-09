Иранец, который после первого круга УПЛ делит первую строчку рейтинга бомбардиров с динамовцем Виктором Цыганковым, недавно стал футболистом луганской Зари.

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Олимпик на своем официальном сайте попрощался с Шахабом и пожелал ему удачи в новой команде. Кроме того, дончане сообщили, что этот трансфер стал рекордным в истории клуба. Стороны официально сумму не называли, однако ранее президент Олимпика Владислав Гельзин признался, что договорился с владельцем Зари Евгением Геллером о компенсации в размере 365 000 долларов.

К слову, за неполных полтора года выступлений в составе Олимпика 25-летний иранский форвард сыграл в 36-ти поединках, сумев 14 раз отличиться забитыми мячами и отдать 3 результативные передачи.

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