Очередным неприятным "достижением" отметился игрок сборной Бельгии Насер Шадли, информирует Sport.ua.

Италия установила рекорд Евро по количеству побед подряд – Бельгия остановилась в шаге от этого же достижения

На 69-й минуте представитель Башакшехира заменил Менье, но уже на 73-й сам ушел с поля из-за травмы. Это самая быстрая обратная замена в истории чемпионатов Европы. Интересно, что топ-3 полностью сформирована из моментов текущего розыгрыша. Джокер Франции Люка Динь наиграл аж 6 минут в матче против Португалии, а нападающий сборной Украины Артем Беседин успел провести 10 минут перед грубым фолом шведа Даниэльссона и травмой.

Напомним, что Евро-2020 уже побил исторический рекорд по количеству автоголов – таких сейчас 10.

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