Сборные Бельгии и Италии составили интересную четвертьфинальную пару Евро-2020. По сути, это был маленький финал, ведь обоим коллективам прогнозировали победу на турнире – правда, после матча "красных дьяволов" против Португалии в 1/8 предпочтение начали отдавать "Скуадре". Победитель поединка в Мюнхене в полуфинале выходил на Испанию.

Бельгия – Италия – видео голов

Роберто Манчини не удивил стартовым составом, выпустив привычную основу и поставив в тройку нападающих Кьезу – героя поединка с Австрией. Роберто Мартинес же перед матчем имел определенные проблемы с кадрами, ведь травмы получили де Брюйне и Эден Азар. Кевин успел восстановиться и вышел в старте, а вот Эден не попал даже в заявку. Пару лидеру Манчестер Сити неожиданно составил хавбек Ренна – Жереми Докю.

Первые 10 минут поединка команды потратили на разведку, которую прервал неожиданный гол Италии со стандарта. Отличиться удалось Бонуччи, однако взятие ворот отменили из-за явного положения вне игры у Лео и Ди Лоренцо. Этот момент обострил матч: команды обменялись рядом быстрых контрвыпадов, Тилеманс и Верратти обменялись желтыми карточками, а уже на 23-й минуте Бельгия обязана была открывать счет в результате мощного удара де Брюйне с линии полукруга – Доннарумма спас Италию, вытащив мяч из-под левой штанги. В тот же угол на 25-й минуте крутил Лукаку, который ворвался на правый край штрафной, однако и здесь Джиджи парировал.

"Красным дьяволам" пришлось дорого заплатить за свою расточительность. Италия быстро выровняла ход встречи, заработала угловой, провела заблокированный удар (Кьеза стрелял в Тоби), а на 31 минуте таки забила чистый гол! После подачи со стандарта и сумбура в штрафной мяч попал в Барелли, который навозил нескольких защитников и мощно пробил в левый угол – без шансов для Куртуа.

Бельгия почти ничем не отвечала, а Италия продолжила раз за разом вылетать в скоростные атаки. На 42-й минуте такой футбол должен был завершиться эффектным голом Кьезы, но его выстрел с линии полукруга прошел в сантиметрах от правой штанги. Не беда! Уже на 43-й Инсинье спокойно прошел по левому полуфлангу и метров с 22-х закрутил мяч в дальнюю девятку – 0:2!

Казалось, что это конец для подопечных Роберто Мартинеса, но те не сдались. Уже через три минуты сработала ставка на молодого Докю: тот обошел Ди Лоренцо на рывке и упал в штрафной после толчка итальянца, а рефери Славко Винчич сразу же назначил пенальти – VAR только подтвердил его правоту. Лукаку с "отметки" уверенно переиграл Доннаруму, пробив по центру. 1:2!

Второй тайм итальянцы начали с доминирования. Команда Роберто Манчини в первые 10 минут регулярно входила в штрафной, заработала ряд стандартов и почти не выпускала Бельгию на собственную половину – впрочем, ничего интереснее дальнего неточного удара Кьезы итальянцы придумать не смогли. "Красные дьяволы», однако, быстро пришли в себя, а больше всего выделялся Докю.

На 57-й минуте он в очередной раз обошел Ди Лоренцо на рывке в штрафной (дальнейший прострел перехватил Доннарумма), а на 61-й Жереми запустил на левый край де Брюйне – Кевин же покатил мяч на дальнюю штангу под удар Лукаку. Быть бы голу, если бы Ромелу с метра не попал в Спинаццолу.

Италия сразу ответила двумя хорошими моментами. Так, на 64-й минуте Спинаццола принял шикарный заброс от Инсинье и в касание пробил с левого угла вратарской, но попасть в створ Лео не удалось. На 69-й же Инсинье снова разрядил свою пушку, выстрелив с 25-ти метров под дальнюю штангу – Куртуа парировал! Бельгия могла наказать за расточительность на 72-й, когда пошла подача вдоль вратарской, но Ромелу не допрыгнул до мяча. После этого динамический размен моментами остановился, уступив место мелким паузам.

Они возникали не от хорошей жизни. Роберто Мартинес еще на 70-й минуте бросил в бой Мертенса и Шадли, но уже на 74-й Насер упал на газон и попросил замену (на поле вышел Прат). У Италии проблемы были еще серьезнее – на 77-й Спинаццола подвернул ногу и даже не смог подняться. Леонардо пришлось выносить с поля на носилках. Роберто Манчини выпустил Эмерсона. Кроме того, на 70-х минутах вместо Иммобиле, Верратти и Инсинье вышли Белотти, Кристанте и Берарди.

В эндшпиле встречи Бельгии необходимо было идти вперед, но за 10 последних минут основного времени "красные дьяволы" почти ничего не создали. Только Докю не устраивал такой футбол – на 84-й минуте Жереми сместился в центр и метров с 25-ти мощно пробил над перекладиной.В компенсированное время подопечные Роберто Мартинеса вообще ничего не создали (кроме подачи со штрафного, после которого зафиксировали фол Витселя в атаке). "Скуадра" уверенно сушила игру.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал непростую победу сборной Италии. Команда Роберто Манчини вышла в полуфинал Евро-2020, где встретится с Испанией. Встречу проведут 6 июля на Уэмбли.

Испания завершила сказку отчаянной Швейцарии и прошла в полуфинал Евро-2020 – дежавю с украинским привкусом