Италия установила рекорд Евро по количеству побед подряд – Бельгия остановилась в шаге от этого же достижения
09:36 - Читати українською
Победа сборной Италии над Бельгией в рамках 1/4 финала Евро-2020 позволила "Скуадре адзурре" покорить еще одну вершину.
завершено
Николо Барелла 31’
Лоренцо Инсинье 44’
31’ Николо Барелла
44’ Лоренцо Инсинье
Италия добыла уже 15 подряд победу в рамках чемпионата Европы с учетом матчей квалификации, что является абсолютным рекордом соревнования, сообщает Opta.
Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча
Интересно, что это же самое достижение могла установить и Бельгия, у которой перед началом поединка также было 14 подряд побед.
Напомним, Италия минимально обыграла бельгийцев (2:1) и оформила выход в 1/2 финала Евро-2020, где встретится с Испанией 6 июля. Начало встречи в 22:00.
Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией
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