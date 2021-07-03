Победа сборной Италии над Бельгией в рамках 1/4 финала Евро-2020 позволила "Скуадре адзурре" покорить еще одну вершину.

Италия добыла уже 15 подряд победу в рамках чемпионата Европы с учетом матчей квалификации, что является абсолютным рекордом соревнования, сообщает Opta.

Бельгия – Италия – 1:2 – видео голов и обзор матча

Интересно, что это же самое достижение могла установить и Бельгия, у которой перед началом поединка также было 14 подряд побед.

Напомним, Италия минимально обыграла бельгийцев (2:1) и оформила выход в 1/2 финала Евро-2020, где встретится с Испанией 6 июля. Начало встречи в 22:00.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией