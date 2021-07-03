Черговим неприємним "досягненням" відзначився гравець збірної Бельгії Насер Шадлі, інформує Sport.ua.

Італія встановила рекорд Євро за кількістю перемог поспіль – Бельгія зупинилась за крок від цього ж досягнення

На 69-й хвилині представник Башакшехіра замінив Меньє, але вже на 73-й сам пішов з поля через травму. Це найшвидша зворотня заміна в історії чемпіонатів Європи. Цікаво, що топ-3 повністю сформована з моментів поточного розіграшу. Джокер Франції Люка Дінь награв аж 6 хвилин у матчі проти Португалії, а нападник збірної України Артем Бєсєдін встиг провести 10 хвилин перед брутальним фолом шведа Даніельссона і травмою.

Нагадаємо, що Євро-2020 вже побив історичний рекорд за кількістю автоголів – таких наразі 10.

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