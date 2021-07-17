"Беседин и Супряга? Мне кажется, что на тренировках они работают одинаково. Влад не меньше проводит на тренировках времени, чем Артем. Просто здесь играет роль тактика тренера, стиль твоего оппонента и так далее. Лучшие нападающие, с которыми успел поиграть или поработать? Ребров, Милевский и Беседин. С двумя – играл, а Артем рос на моих глазах. У Беседина большой потенциал, как у форварда.

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Он сам себя делает. Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки – прием мяча, техника, мышления. Над этим нужно плодотворно работать", – поделился Шацких в интервью Профутбол Digital.

Отметим, что Максим Шацких провел в составе Динамо с 1999 по 2009 года, а в статусе помощника тренера работал в киевском клубе с 2017 по 2019 годы.

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