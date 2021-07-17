"Бєсєдін та Супряга? Мені здається, що на тренуваннях вони працюють однаково. Влад не менше проводить на тренуваннях часу, ніж Артем. Просто тут грає роль тактика тренера, стиль твого опонента і так далі. Найкращі нападники, з якими встиг пограти або попрацювати? Ребров, Мілевський і Бесєдін. З двома - грав, а Артем ріс на моїх очах. У Бєсєдіна великий потенціал, як у форварда.

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Він сам себе робить. Бере своєю працьовитістю і працездатністю. Але з будь-яким форвардом, в тому числі і з ним, потрібно багато працювати індивідуально. Залишатися після тренування або робити індивідуальні тренування – прийом м'яча, техніка, мислення. Над цим потрібно плідно працювати", – поділився Шацьких у інтерв'ю Профутбол Digital.

Зазначимо, що Максим Шацьких провів у складі Динамо з 1999 по 2009 років, а у статусі помічника тренера працював у київському клубі з 2017 по 2019 роки.

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