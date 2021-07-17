Шацьких виокремив трьох найкращих нападників Динамо, з якими встиг попрацювати у клубі – не обійшлось без несподіванки
Колишній асистент головного тренера Динамо Максима Шацьких поділився думками щодо нападників київського клубу.
"Бєсєдін та Супряга? Мені здається, що на тренуваннях вони працюють однаково. Влад не менше проводить на тренуваннях часу, ніж Артем. Просто тут грає роль тактика тренера, стиль твого опонента і так далі. Найкращі нападники, з якими встиг пограти або попрацювати? Ребров, Мілевський і Бесєдін. З двома - грав, а Артем ріс на моїх очах. У Бєсєдіна великий потенціал, як у форварда.
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Він сам себе робить. Бере своєю працьовитістю і працездатністю. Але з будь-яким форвардом, в тому числі і з ним, потрібно багато працювати індивідуально. Залишатися після тренування або робити індивідуальні тренування – прийом м'яча, техніка, мислення. Над цим потрібно плідно працювати", – поділився Шацьких у інтерв'ю Профутбол Digital.
Зазначимо, що Максим Шацьких провів у складі Динамо з 1999 по 2009 років, а у статусі помічника тренера працював у київському клубі з 2017 по 2019 роки.
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