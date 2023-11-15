Легенда Динамо Олег Лужный не хочет ничего слышать о россиянах, с которыми в свое время пересекался в клубе.

– Олег Романович, известно, что с первых дней полномасштабного вторжения вы вступили в ряды терробороны. Почему вы решили так поступить?

– Я не верил, что такое может произойти. Не верил, что соседняя страна нападет на нас – они кричат отовсюду, что они братья. Так почему же тогда они так поступили? Это коварный удар в спину. Сейчас тяжелое время для нашей страны и нужно всячески помогать ей. Считаю, что это было верное решение вступить в ряды ТрО. Мы ходили и патрулировали одну из частей города, преимущественно в ночное время. В частности, в такой группе было двое полицейских и пятеро добровольцев.

Конечно, я спокойно мог уехать за границу, но решил остаться с семьей, друзьями и своей страной. Все, кто меня знают, понимают, что я не мог поступить иначе в этой ситуации. Но никто не понял бы меня, если бы я покинул Украину в этот момент.

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– Видите ли вы изменения в обществе после полномасштабного вторжения?

– Трудно сказать, пожалуй, кое-что изменилось в лучшую сторону. В частности, стало больше уважения друг к другу. Людей объединила общая идея, и они консолидированно помогают ВСУ. Беда сплотила общество. Именно на этих людях должен строиться фундамент новой Украины. Конечно, есть и негодяи, которые наживаются на войне и придумывают разные коррупционные схемы. Они спекулируют фактами и банально совершают преступления.

– Вы работали с россиянами Юрием Семиным и Валерием Газзаевым. Также знакомы с другими российскими игроками и тренерами. Звонили ли они вам, чтобы узнать как вы, или выразить свои соболезнования?

– Нет, они ни разу не звонили. Я читал интервью Семина, где он сказал, что считает, что Путин поступил правильно. После этого я не хочу говорить с ним – даже руки бы ему не подал. Некоторые ребята звонили узнать, как мы здесь, но они в основном боятся называть вещи своими именами. Для меня это не понятно, ведь я всегда привык говорить правду в глаза, поэтому эти люди меня разочаровали, – заявил Лужный в интервью SportArena.

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