Лучший бомбардир Виссам Бен-Йеддер покидает команду и 30 июня получит статус свободного агента, информирует пресс-служба монегасков.

Монако официально продлил контракт с игроком сборной Бразилии

Форвард полностью оправдал 40 млн евро, которые Монако заплатил Севилье в 2019-м. Бен-Йеддер провел в футболке княжеского клуба 201 матч, оформив 118 голов (второй показатель в истории) и 34 ассиста. С бомбардирскими способностями француза ознакомился и Шахтер, который пропустил дубль от Виссама в матче квалификации ЛЧ 2021/22.

В августе Бен-Йеддеру исполнится 34, но должно найтись немало претендентов на бесплатный переход игрока такого уровня. Монако же надо искать нового лидера атак перед выступлением в групповом этапе ЛЧ.

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