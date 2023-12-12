К главному тренеру Пахтакора Максиму Шацких проявляет интерес клуб из ОАЭ, сообщает Динамомания.

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Однако, представитель Аравийского полуострова – не единственный претендент на легенду Динамо. По информации источника, 45-летнего узбекского специалиста хотят видеть в своем лагере также неназванные клубы из Азербайджана и Южной Кореи.

Напомним, тренерскую карьеру Шацких начал в академии Динамо в 2016 году. Впоследствии работал в штабе Александра Хацкевича сначала в Динамо (2017-2019), а затем в волгоградском Роторе (2019-2021). В июне 2022-го Максим стал спортивным директором Пахтакора, а через месяц возглавил узбекский клуб, с которым уже дважды подряд стал чемпионом страны.

К слову, Шацких остается лучшим голеадором в истории чемпионатов Украины – его рекорд в 124 гола до сих пор не побит.

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