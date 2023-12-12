До головного тренера Пахтакора Максима Шацьких виявляє інтерес клуб з ОАЄ, повідомляє Динамоманія.

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Однак, представник Аравійського півострова не єдиний претендент на легенду Динамо. За інформацією джерела, 45-річного узбецького фахівця хочуть бачити у своєму таборі також неназвані клуби з Азербайджану та Південної Кореї.

Нагадаємо, тренерську кар'єру Шацких розпочав в академії Динамо у 2016 році. Згодом працював у штабі Олександра Хацкевича спочатку у Динамо (2017-2019), а згодом у волгоградському Роторі (2019-2021). У червні 2022-го Максим став спортивним директором Пахтакора, а за місяць очолив узбецький клуб, з яким вже двічі поспіль став чемпіоном країни.

До слова, Шацьких залишається найкращим голеадором в історії чемпіонатів України – його рекорд у 124 голи досі непобитий.

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