"После игры Шахтера в Антверпене мы контактировали с Александром. Это правда, что мы вели переговоры с Шахтером о продлении контракта и должны были подписать документы по возвращении в Киев.

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Его устраивали предложенные клубом условия. Поэтому для нас было неожиданностью исчезновение Роспутько – он до сих пор не выходит на связь. Учитывая все обстоятельства, мы прекращаем любые отношения с игроком и не желаем ему успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении агентства.

Напомним, Роспутько после матча с Антверпеном в рамках 2-го тура Юношеской лиги УЕФА получил посадочный билет, сдал чемодан, но не явился на посадку в самолет. По информации СМИ, в настоящее время игрок находится на территории Российской Федерации.

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