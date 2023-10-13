"Після гри Шахтаря в Антверпені ми контактували з Олександром. Це правда, що ми вели переговори з Шахтарем щодо продовження контракту і мали підписати документи після повернення до Києва.

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Його влаштовували запропоновані клубом умови. Тому для нас було несподіванкою зникнення Роспутька – він досі не виходить на зв'язок. Враховуючи всі обставини, ми припиняємо будь-які стосунки з гравцем і не бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться у заяві агентства.

Нагадаємо, Роспутько після матчу з Антверпеном в рамках 2-го туру Юнацької ліги УЄФА отримав посадковий квиток, здав валізу, але не з'явився на посадку в літак. За інформацією ЗМІ, нині гравець перебуває на території Російської Федерації.

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