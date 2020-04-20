Несколько итальянских клубов серьезно интересуются футболистом Динамо, – агент

Известный агент Марко Трабукки подтвердил, что в Серии А есть претенденты на игроков киевского Динамо.

"Сейчас такое время, когда только интересуются. Знаю, что несколько итальянских клубов серьезно интересуются футболистом Динамо. Но это так далеко от конкретики. Не могу сказать, кто это, но это не мой клиент.

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Сейчас в Италии люди думают только об одном – когда сможем начинать тренироваться и возобновить чемпионат. Им не до трансферного окна", – сказал Трабукки в эфире Великого футбола.

Напомним, несколько дней назад сообщалось об интересе представителей Серии А к игрокам Динамо. В частности, речь шла о Виталии Миколенко, за которым следит Наполи, и Денисе Повове, который попал на радары Милана.

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