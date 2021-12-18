Накануне Локомотив объявил о трансфере игрока юношеской сборной Украины. Сам Мампасси утверждает, что хочет продолжить играть за сборную и не думает об изменении гражданства.

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По информации инсайдера Ивана Карпова, Шахтер на этом трансфере заработал 4 млн евро. В то же время, солидно обогатился и агент футболиста. Вадим Шаблий получил 400 тысяч евро комиссионных.

Добавим, что нынешний сезон 19-летний центрбек начинал в составе Мариуполя, за который сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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