Напередодні Локомотив оголосив про трансфер гравця юнацької збірної України. Сам Мампассі стверджує, що хоче продовжити грати за збірну й не думає про зміну громадянства.

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За інформацією інсайдера Івана Карпова, Шахтар на цьому трансфері заробив 4 млн євро. Водночас солідно збагатився і агент футболіста. Зазначається, що Вадим Шаблій отримав 400 тисяч євро комісійних.

Додамо, що нинішній сезон 19-річний центрбек починав у складі Маріуполя, за який зіграв 16 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним асистом.

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