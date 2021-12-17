"Стоило ли его продавать Шахтеру, и почему его продали, затрудняюсь ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за Мариуполь. Но трудно объективно оценивать его уровень по команде, где играла молодежь, поэтому азовцы много пропускали. Но, безусловно, у него есть качества сильного футболиста. Как сложится его судьба дальше, увидим.

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Российское гражданство? Не знаю всех нюансов. Он ведь играл за юношескую сборную Украины. У него есть родители, наверное, они будут решать эти вопросы. Согласен, что сборная Украины для него на этом этапе теперь закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украину не приглашаются", – отметил Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, что украинский защитник официально стал игроком московского Локомотива. По информации СМИ, российский клуб заплатит 4 млн. евро за защитника. Добавим, что Марк выступает в составе сборной Украины U-19.

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