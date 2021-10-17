Накануне в прессе появилась информация, что Шахтер согласовал трансфер 18-летнего украинца в московский Спартак. По слухам, трансфер должен состояться зимой. На данный момент Мампасси играет в Мариуполе на правах аренды.

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Между тем Вадим Шаблий, представляющий интересы Мампасси, не захотел давать конкретный комментарий по поводу Спартака. Однако агент подтвердил, что защитник имеет варианты продолжения карьеры за рубежом.

"Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный", – цитирует Шаблия Спорт-Экспресс.

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