"Я тогда был в донецком Металлурге, тренером был Костов. У меня с ним отношения не сложились, и он меня отправил в дубль. Там я феерил. Была двусторонняя игра, хорошо прошла. Вижу: идет Сорокин (начальник команды) с делегацией, а это были европейские агенты. Затем через два дня была игра дублей Металлурга и Мариуполя. Мы их обыграли 5:0, я им три забил.

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Ко мне подходит человек с переводчиком и говорит, что хочет забрать меня в Италию. Я ответил: пожалуйста, с удовольствием. Мне тогда в этом возрасте многие агентов предлагали разные варианты, но конкретики не было. Просто говорили, что хотят забрать. Здесь я тоже думал, что, как всегда, "побазарим" и все.

Проходит неделя, и тот агент мне звонит по скайпу и говорит, что завтра направляет официальное предложение от клуба Рома. Я был в шоке, если честно! Меня вызывают в Металлург: "Через две недели едешь на просмотр в Рому. Трансферная цена за тебя будет минимальная, тысяч 300 евро максимум. Потому что для нас престижно, чтобы наш футболист был в топ-чемпионате".

Я пробыл в Роме два месяца. Думал, еду в дубль, но нет, я тренировался с первой командой. Главным тренером был Лучано Спаллетти. Он четыре дня меня вообще не подпускал к основе. Я просто приходил и смотрел, как они тренируются. Потом он меня брал на индивидуальную работу. И только после этого пустил в группу. Я был поражен тем, как они профессионально работают. Знаете, почему у них ноги такие большие? Они за два часа до тренировки приезжают и работают в тренажерном зале на ногах. Их не надо заставлять, им не нужно, чтобы стоял над душой тренер по физподготовке, они сами это делают.

Мне очень понравился, конечно, Тотти, также отмечу защитника Мексеса. Насколько он был спокоен, уверен в себе. И еще Писарро, опорник, седьмой номер, такой маленький. Он видел поле и отдавал качественные передачи. Думаю, что он был недооценен, потому что у него было нереально крутое видение поля.

Почему в итоге не срослось в Роме? Ну есть разница между 300 тысячами евро и 2,5 миллионами евро? Я думаю, что есть. Все оказалось несколько иначе, чем мне сначала говорили", – рассказал Мищенко в интервью FanDay.

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