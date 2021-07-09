В киевской команде стало на одного холостяка меньше.

Защитник Динамо Артем Шабанов пошел под венец. Избранницей 29-летнего футболиста стала красавица Юля.

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Новоиспеченная жена опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото в свадебном платье и подписала его словами: "Теперь я официально Шабанова". К слову, пара уже ждет ребенка – Юлия ранее сообщала об этом в соцсетях.

Напомним, в феврале 2021 года Шабанов перешел на правах аренды в Легию. Артем провел за польский клуб 7 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона. Подготовку к новому сезону футболист проводит с Динамо.

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