"Каждому будет предоставлен шанс": Шабанов – о требованиях Луческу, "джинсовом" чемпионстве и уровне Экстраклясы
Защитник Динамо Артем Шабанов, который вернулся из аренды в польской Легии, рассказал о первых тренировках после отпуска.
"Думаю, мы сейчас только на этапе закладывания физической подготовки. Много беговой работы, "набегаем" фундамент. Дальше будем начинать выполнять больше тактических упражнений.
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Луческу сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе.
Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы остаться в Динамо. А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения.
Относительно моей аренды в Легии... Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в Динамо в прошлом сезоне я играл не так мног. Стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши. Хотя, как сказал Саня Андриевский, – я завоевал чемпионство "в джинсах".
Если сравнивать УПЛ с Экстраклясой... В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.
Напомним, Динамо отправится на сбор в Швейцарию уже 28 июня.
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