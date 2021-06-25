Защитник Динамо Артем Шабанов, который вернулся из аренды в польской Легии, рассказал о первых тренировках после отпуска.

"Думаю, мы сейчас только на этапе закладывания физической подготовки. Много беговой работы, "набегаем" фундамент. Дальше будем начинать выполнять больше тактических упражнений.

Луческу вернулся в Киев и провел тренировку – ряд игроков покинули лазарет Динамо

Луческу сказал, что хочет увидеть в тренировочном процессе всех молодых футболистов, которые пришли из дубля, а также футболистов, вернувшихся из аренды, в числе которых я. Каждому будет предоставлен шанс проявить себя. Он будет смотреть, какой у кого потенциал, кто будет нужен ему в команде. Это все будет видно на первом сборе.

Со своей стороны буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы остаться в Динамо. А дальше все будет зависеть от тренера, от его решения.

Относительно моей аренды в Легии... Из-за травмы пропустил я немного – получил ее за пять или шесть игр до конца сезона. В целом опыт в аренде я расцениваю как положительный. По крайней мере я стал чемпионом Польши. Поиграл в новом для себя чемпионате, посмотрел, ощутил на себе другой футбол. Набрался игрового опыта, ведь в Динамо в прошлом сезоне я играл не так мног. Стал чемпионом сразу двух стран – Украины и Польши. Хотя, как сказал Саня Андриевский, – я завоевал чемпионство "в джинсах".

Если сравнивать УПЛ с Экстраклясой... В Польше команды играют в более открытый футбол. Все больше настроены на прессинг. От обороны играет мало команд", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо отправится на сбор в Швейцарию уже 28 июня.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21