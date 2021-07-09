У київській команді стало на одного холостяка менше.

Оборонець Динамо Артем Шабанов став на рушничок щастя. Обраницею 29-річного футболіста стала красуня Юля.

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Новоспечена дружина опублікувала на власній сторінці у соціальній мережі Instagram фото у весільному платті і підписала його словами: "Тепер я офіційно Шабанова". До слова, пара вже чекає дитину – Юлія раніше повідомляла про це у соцмережах.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Шабанов перейшов на правах оренди у Легію. Артем провів за польський клуб 7 матчів, після чого травмувався і вибув до кінця сезону. Підготовку до нового сезону футболіст проводить з Динамо.

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