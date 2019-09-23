Шабанов забил премьерный гол за Динамо

Защитник киевского клуба Артем Шабанов в матче с Ворсклой сумел впервые отличиться за Динамо. Видео гола смотрите на "Футбол 24".

Защитник Динамо Артем Шабанов в матче 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0) на 35-й минуте отличился голом. Этот результативный выстрел стал первым для 27-летнего украинца в 37 матчах в составе киевского клуба.

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Также это гол стал вторым для футболиста в профессиональной карьере. Ранее он лишь однажды сумел отличиться за луцкую Волынь, еще в 2014 году.

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