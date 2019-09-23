Шабанов забил премьерный гол за Динамо

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"Динамо – прорвало!": чому травма Бурди – некритична, Шахтар – у зоні ризику, а Скрипнику бракує фартуУкраина — 14:00 610
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