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Шабанов забил премьерный гол за Динамо

16:03 46 Читати українською
Шабанов забил премьерный гол за Динамо
Артем Шабанов / ФК Динамо Киев

Защитник киевского клуба Артем Шабанов в матче с Ворсклой сумел впервые отличиться за Динамо. Видео гола смотрите на "Футбол 24".

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

Защитник Динамо Артем Шабанов в матче 8-го тура УПЛ против Ворсклы (5:0) на 35-й минуте отличился голом. Этот результативный выстрел стал первым для 27-летнего украинца в 37 матчах в составе киевского клуба.

Шабанов попал в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored

Также это гол стал вторым для футболиста в профессиональной карьере. Ранее он лишь однажды сумел отличиться за луцкую Волынь, еще в 2014 году.

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Ворскла Ворскла Видеоновости Волынь Волынь Ворскла - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов
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