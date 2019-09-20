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Шабанов попал в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored

11:00 104 Читати українською
Шабанов попал в символическую сборную недели в Лиге Европы по версии Whoscored
Артем Шабанов / Футбол 24

Защитник Динамо Артем Шабанов попал в символическую сборную 1 тура группового этапа Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Издание Whoscored опубликовало символическую сборную 1 тура группового этапа Лиги Европы. В списке оказался защитник Динамо Артем Шабанов.

УЕФА определил претендентов на лучшего игрока недели в Лиге Европы

Вратарь: Мартинес (Арсенал)

Защитники: Поцо (Севилья), Солльбауер (Вольфсбергер), Шабанов (Динамо Киев), Недялков (Лудогорец)

Полузащитники: Дзаньоло (Рома), Синам (Дюделанж), Ляйтгеб (Вольфсберг), Сака (Арсенал)

Нападающие: Спорар (Слован), Кешер (Лудогорец)

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Теги
Лига Европы Динамо Киев - Мальме Динамо Киев Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов
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