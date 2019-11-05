Шабанов: Тренировки Михайличенко напомнили мне Кварцяного

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов рассказал о различиях тренировочного процесса и тактических идей Алексея Михайличенко и Александра Хацкевича.

"Михайличенко принял команду в разгар сезона. Здесь ничего не сделаешь и не наработаешь. Конечно, он проводит теории, вносит коррективы, но это мелкие штрихи. Все примерно то же, что и при Хацкевиче. Тактические занятия проходят раз в неделю перед важными играми. Главное отличие Михайличенко в том, что он заостряет внимание на прессинге, чтобы не давать сопернику контролировать мяч на своей половине. При Хацкевиче садились глубже и встречали соперника в средней зоне.

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Ничего нового в тренировках Михайличенко я для себя не открыл. Похожие тренировки были у Кварцяного – упражнения на скорость, один в один. Это очень любил Кварцяный, и Михайличенко приветствует", – цитирует Шабанова журналист Валерий Пригорницкий на своей странице в facebook.

Отметим, что в этом сезоне Шабанов, ранее выступавший под руководством Виталия Кварцяного в Волыни, сыграл 8 матчей в УПЛ и забил 1 гол. Также в активе защитника три матча в Лиге Европы.

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